「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）昨年秋の菊花賞以来のＧ１に挑むマイユニバースは１２日、角馬場から栗東坂路へと移動。落ち着いた様子で４Ｆ６３秒５−１５秒５のラップを刻んだ。「通常のメニューです。前走後はテンションが上がっていたので放牧に出しましたが、その効果はありますね。気持ちに余裕が出てきて、落ち着いています」と。事前発表馬体重は前走比プラス３０キロの４９８キロ。その数字についても「見ての