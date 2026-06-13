「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）１年前は未勝利馬だったミクニインスパイア。４連勝の後に重賞２着と地力強化が目覚ましい。関西遠征は今回が初めて。木曜の正午過ぎに栗東トレセンへ到着して当日に備えるプランを選択し、田中助手は「前日まで乗れるメリットもあるし、念のため」と説明する。金曜朝は栗東坂路を４Ｆ６４秒１−１５秒１で駆け上がる。「感触としては良かったですね。けさが５０４キロで競馬と同じぐらい