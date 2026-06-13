スペイン領カナリア諸島でローマ教皇レオ14世（中央右）を見送るスペイン国王フェリペ6世（同左）＝12日（バチカンメディア提供・AP＝共同）【ローマ共同】スペイン領カナリア諸島の訪問を終えたローマ教皇レオ14世は12日、バチカンに戻るため搭乗予定だった特別機に不具合があり、離陸できないトラブルに見舞われた。見送りに訪れたスペイン国王フェリペ6世が自身の搭乗機を提供し、教皇は帰国の途についた。バチカン公式メディ