【ナイロビ共同】西アフリカ・ニジェールの軍事政権は11日、同性愛を禁止する法律を施行した。違反者には5〜10年の拘禁刑や罰金を科す。結婚式を取り仕切ったり、証人になったりした人も対象になる。暫定政府関係者が12日、AP通信に明らかにした。アフリカでは少なくとも32カ国で同性愛を禁止する法律がある。ウガンダやモーリタニア、ソマリアでは最高刑を死刑と規定している。