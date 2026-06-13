俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜後10：30）の最終話が、14日に放送される。それに先立って、志尊、京本大我の“ミンタク”コンビら、オールキャストがクランクアップを迎えた。【写真多数】感極まる志尊淳ら、オールキャストがクランクアップ本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波乱万丈な純愛ラ