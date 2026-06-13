西武３−０巨人（交流戦＝１２日）――西武が６連勝で交流戦首位。一回に長谷川の適時二塁打で先行し、六、八回に滝沢の適時打で加点。高橋光が７回無失点で７勝目。巨人は打線が２安打と振るわず。◇西武３−０巨人（交流戦＝１２日）――ドラフト１位左腕の奮闘はまたも報われなかった。パ・リーグ首位西武を相手に、巨人の竹丸和幸（鷺宮製作所）は八回途中３失点（自責１）、自己最多１２三振を奪うも、無念の５敗目。橋上