過去10年で傾向を探る。☆馬齢勝率、連対率ともに5歳【6・4・4・42】がトップに立っているが、最近6年は4歳が4勝と優勢。6歳は【0・3・1・25】。7歳以上は【0・1・0・26】と大きく成績を落としている。☆ステップ【3・2・4・30】の天皇賞・春が最多3勝を挙げている。5連対とまずまず。G1昇格後の大阪杯も【2・4・2・23】と悪くない。☆前走着順1着【2・3・4・16】、2着【4・2・1・12】が双璧。3〜5着は【3・1・1・39