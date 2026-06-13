「第33回函館スプリントS」は混戦ムード。4歳牝馬カルプスペルシュが本命だ。函館芝1200メートルで過去3勝のコース相性に懸ける。前走愛知杯は道中2番手で運んで11着。しまいの伸びを欠いたあたり、結果的に1400メートルだと距離が1F長かったようだ。前走後は放牧で英気を養い、栗東で追い切りを重ねて函館へ。きっちり仕上がっている。1200メートルでもスッといい位置を取れる先行力があり、コンディションがいい開幕初日の