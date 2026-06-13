「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）史上３頭目の連覇を狙うメイショウタバルは１２日、角馬場で入念に体をほぐした後に栗東坂路へ。落ち着いた様子でじっくりと駆け上がった。「気負ったこともなく、いい雰囲気ですよ」と石橋師。木曜発表の事前発表馬体重は前走からプラス６キロの５０６キロ。「気温が上がっている分、当日の前走比はマイナス２キロぐらいになるかも。でも、体そのものは大阪杯と同じぐらいです」と説明。