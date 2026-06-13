世界的人気を誇る児童文学「小さな家」シリーズを新たに映像化したNetflixシリーズ『大草原の小さな家』が、7月9日より世界独占配信されることが決定し、本予告とキーアートが解禁された。【動画】Netflix版『大草原の小さな家』本予告本作は、ローラ・インガルス・ワイルダーの実体験をもとにした半自伝的小説を原作に、19世紀のアメリカ、西部開拓時代を背景に、大自然がもたらす数々の困難を乗り越えていく人々の姿と家族の