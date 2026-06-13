大砲が湿れば、例えドジャースと世界一を争った昨季ア・リーグ王者であっても一気に採点不能の現実へと転落する。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」電子版は１２日（日本時間同日）、今季のＭＬＢで期待を裏切っている主力選手とチームをピックアップし「採点表」として辛口診断する特集記事を掲載。マチャド（パドレス）を「もはや一流打者ではない」と評し、タティス（パドレス）も「ジュニアシングルスヒッターに転向した」とバッ