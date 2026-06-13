格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５４」（８月１１日、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯ）のメインカードに?バカサバイバー?こと青木真也（４３）が鋭くメスを入れた。同大会のメインでは、秋元強真が元ＲＩＺＩＮフェザー級王者のクレベル・コイケ（ブラジル）との試合に臨む。秋元の練習相手として?非常勤講師?を自称する青木は「俺、クビにされそうなんだよ。だってさ、クレベルが相手なら俺がいなくても勝てるから。俺が