大舞台の経験を糧にする。カーリングの日本選手権６日目（１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子２次リーグ最終戦で、ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスがＧＲＡＮＤＩＲに９―５で勝利し、２連覇へ望みをつないだ。崖っぷちで迎えた一戦だったが、１―２の第４エンド（Ｅ）に２点を奪って勝ち越し。中盤以降も着実に得点を重ねた。スキップ・吉村紗也香は「自分たちの形や流れを最後まで相手に渡さないで、最後