台湾出身のテン・ユチョン（３９）がストイックに美しい体づくりに励む理由とは――。ボディコンテスト「ＡＰＦＴＯＫＹＯＯＰＥＮ」（４月１９日、東京・ＩＭＡホール）のグリッターモデルで、テンは４位入賞。職業はデザイナーで日本国内に勤めており、４年前から筋トレを始めた。そのきっかけを「最初はダイエット目的で始めて、ハマっていってコンテストに出るようになりました」と語った。今大会に向けて３か月で５