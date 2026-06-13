「エース女子アナ」6月6日、第一子を妊娠していることが報じられたNHKの桑子真帆アナウンサー（39）。報道によると、出産は今秋を予定しており、桑子アナの夫で俳優の小澤征悦（52）も自身がキャスターを務める報道番組の中で妻の妊娠を認め、「ちゃんとサポートしてあげたい」とコメントしていた。桑子アナは、MCを務める『クローズアップ現代』への出演は当面続ける予定だという。「桑子アナと言えば『ブラタモリ』の3代目アシス