6月12日、俳優の中村玉緒さんが今月9日に肺炎のため亡くなっていたことを、所属事務所の長良プロダクションが発表した。86歳だった。介護施設で療養生活を送るなかで最期を迎えたという玉緒さん。2023年、本誌はイベントに出演するため滞在していた名古屋市内のホテルで転倒した玉緒さんが緊急搬送され、その後に、介護施設へ入居したことを報じた。施設入居後は来客も限られ、部屋から出てくることもあまりなかったという。だが、