大好きな飼い主さんに顎を撫でられてご満悦の猫さん。表情がだんだんととろけていき…。 見ているだけで幸せな気持ちになる猫さんのとろけ顔に１万いいねを突破。「少々おしゃくれになってて可愛い」「かわいすぎるー」といったコメントが寄せられています。 【動画：顎をなでなでされるキジトラ猫→段々と『とろけていった』結果…表情の変化が可愛すぎる】 顎をナデナデすると… TikTokアカウント『ぽんず』に