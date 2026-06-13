SNSで79万回以上表示されているのは、法事に参加している猫ちゃんの様子。投稿には、SNS民からの「猫サイコー」「それでも参加はする猫」「めっちゃ幸せそうな表情だよ」といったコメントとともに、5.1万の「いいね」が届いています。 【写真：祖母のとなりに座り込んで『法事に参加する猫』→５分後……『全然違う様子』に爆笑】 神妙な面持ちの猫 X（旧Twitter）アカウント「菊千代とmum」に投稿されたのは、投稿