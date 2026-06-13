DAZNの公式Xでインタビュー公開日本サッカー協会は12日、北中米ワールドカップ（W杯）メンバーで、主将の遠藤航（リバプール）が怪我のためチームを離脱すると発表した。代わって町野修斗（ボルシアMG）を追加招集。キャプテン離脱という激震が走った中で、39歳ベテラン長友佑都の決意表明に反響が広がっている。33歳の遠藤は2月のリーグ戦で左足首を負傷。手術を受けリハビリを続けてきた。W杯本大会前の大怪我でコンディショ