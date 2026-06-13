猫がキャリーバッグを嫌がるときの6つの対処法 1.無理やり押し込まない 猫がキャリーバッグに入るのを嫌がると、反射的に力で押し込もうとしてしまうことがあります。しかし、無理やり入れられたという経験は、猫にとって「嫌な記憶」として残りやすいものです。 したがって、焦らないで済むような環境を作り、自ら入るような経験を増やしていくのがベスト。また無理やり押し込むくらいなら、一度仕