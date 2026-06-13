今の長さを大きく変えずに雰囲気を一新したいなら、ウルフレイヤーを取り入れてみませんか？ 髪の表面に段を入れるだけでシルエットにメリハリが生まれ、洗練された印象にアップデートできそう。今回は「TIECHEL 表参道」@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、すっきり短いボブからサッと結べるミディまで、さまざまなレングスのウルフレイヤーをご紹介します。 上品に決まるダークトーンウ