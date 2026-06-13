世帯年収が1000万円を超え、しかも住居費が一切かからないとなれば、かなりのペースで資産が貯まりそうなものだが、現実はそう甘くもないらしい。投稿を寄せた神奈川県の40代女性（マーケティング／世帯年収1200万円：夫800万円、妻400万円）は、自身の母親と小学1年生の子ども、猫2匹とともに実家で同居している。家賃や住宅ローンは0円、子どもの習い事や衣服代も堅実に抑えられているため、以前は夫から母親へ生活費として毎月9