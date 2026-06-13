人手不足が叫ばれる昨今、現場と本部に温度差があるケースは少なくない。投稿を寄せた50代男性（サービス・販売・外食／年収400万円）は飲食店の店長として働いているが、勤務先の的外れな採用活動に対する「仕事がアホらしくなった瞬間」を明かしてくれた。（文：篠原みつき）「何となく人が足らないではなく、明確に人が足らない」男性の店舗は現在、人員不足に悩んでいる。男性は現場の状況と会社への不満をこう語る。「現場に