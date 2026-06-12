ミニバンの広さと使いやすさを備えながら、SUVのようなタフな雰囲気も楽しめる。デリカD:5が長く支持されている理由は、ファミリーカーとしての日常性と、アウトドアへ出かけたくなる頼もしさを両立しているところにある。 街乗りや家族での移動はもちろん、荷物を積んでキャンプ場へ向かうようなシーンでも頼りになる。一般的なミニバンとはひと味違う存在感があり、カスタムベースとして人気が高いの