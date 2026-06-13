仕事を押し付けられた上に、成果を横取りされ「おまえは何もやっていない」と責められたら最悪だ。投稿を寄せた秋田県の50代男性（公務員）は、学校を卒業して最初に入った職場で「手柄の横取り」をされた経験があるという。（文：篠原みつき）「自分の補助として手伝って」と言った本人は定時退社社会人1年目の男性に対し、行事の担当者は「自分の補助として対応して手伝ってもらえたらこっちは助かる」と声をかけてきた。行事は1