地方に住んでいると、いいことがたくさんある。まず人が少ないものだから、イオンとか行っても土日を除くと結構空いている。人がいないってのはいいもんで、混雑のイライラが発生しない。電車もバスも数は少ないが、人も少ないので乗車率も高くない。なので本当に、自分と他者との間合いが健全な距離で保たれるというわけだ。僕みたいな、あんまり人混みが得意じゃない田舎者は、地方の水が合っている。しかし、本来居住者が少ない