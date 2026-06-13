◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―１中日（１２日・エスコンフィールド）日本ハム・細野がリミッターを外した。４回２死二塁、この日最速１５４キロで細川を見逃しの３球三振。「ピンチになったらスーパーサイヤ人になろうと思っていた」と無死二塁から３者連続三振だ。７回途中６安打１失点１１奪三振。ノーノーを達成した３月３１日のロッテ戦（エスコン）以来の２勝目に「ノーヒットノーランしたときよりうれし