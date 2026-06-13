今週から北海道シリーズが開幕。今年も函館、札幌に参戦予定です。函館は、現地入りした月曜こそ大雨でしたが、火曜以降はいい天気が続いています。早朝の調教時間帯はまだ肌寒いですが、馬にとっては暑い本土よりもいい環境ですね。毎年思うことですが、夏の開催に合わせて素晴らしい馬場状態に仕上げてくださっている競馬場の方々に感謝の気持ちでいっぱいです。昨年は開幕週に落馬負傷。約３か月のロングランになりますが、