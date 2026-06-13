第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）に出走するレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）。Ｇ１・４勝目を狙う同馬を５つのポイントからチェックする。【戦歴】２４年の有馬記念の覇者で、１１着に大敗した昨年の雪辱を期すレガレイラの秘める能力は春の大一番でも見劣らない。昨年は右前脚の第１指骨剥離（はくり）骨折明けで、同じ約半年ぶりのぶっつけ本番でも今