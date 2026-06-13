◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組カナダ１―１ボスニア・ヘルツェゴビナ（１２日、トロント競技場）２大会連続３度目出場の開催国カナダが、ボスニア・ヘルツェゴビナとの初戦を１―１で引き分けた。カナダは過去２大会のＷ杯が６戦全敗で、初戦はともに０―１だった。赤く染まったホームスタジアムの大声援の後押しを受け、２６歳のエースＦＷジョナサン・デービッドら実力者が先発した。前半１７分、右クロスのこぼ