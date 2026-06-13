愛媛県が開発した“高級みかん”の新品種が中国に流出した可能性があることがわかった。イット！では苗木を販売する業者を直撃。市場で接ぎ木用の枝を「紅プリンセス」と説明され買ったが、本物かは分からないという。県は国と連携しながら実態の把握に努めるとしている。県が20年かけ開発、期待の新品種中国の大手通販サイトで販売されている、オレンジ色に実った大きな果実。商品紹介を見ると「愛媛48号」と書いてある。その横に