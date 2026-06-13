ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー「ガールオアレディ3」（日曜午後9時）が14日から放送開始する。番組の放送に先駆け、前作に続いてスタジオMCを務めるアンミカ（54）、若槻千夏（42）、平祐奈（27）、藤森慎吾（43）が取材会に出席し、同番組の見どころなどを語った。同番組は20代“ガール”と30代“レディー”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、むき出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。アンミカは「前回、