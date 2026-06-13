米ワシントンで記者会見する台湾最大野党国民党の鄭麗文主席＝12日（共同）【ワシントン共同】訪米中の台湾最大野党国民党の鄭麗文主席（党首）は12日、ワシントンで記者会見し、台湾の独立を望まない考えを示したトランプ大統領と「立場は一致している」と強調した。米国では鄭氏の親中路線への警戒感が根強いが、米側との交流で解消されたと主張した。米政権高官と接触したかどうかは明言を避けた。中国が台湾の頼清徳政権を