【ジュネーブ共同】国際労働機関（ILO）は12日の総会で、配車サービスや料理の宅配といったアプリなどを通じて働く人々「プラットフォーム労働者」を保護する条約を採択した。こうした仕事に就く人々を守る初めての国際基準だとしている。プラットフォーム労働者を巡っては、人工知能（AI）などのアルゴリズム（計算手法）によって仕事の報酬や配分、評価が決まるケースが多い。条約では、こうした場合にアルゴリズム使用の実