【ニューヨーク＝木瀬武】１２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３５３・５１ドル高の５万１２０２・２６ドルだった。値上がりは２日連続。米国とイランが戦闘終結に向けて近く合意するとの期待から、金融や工業など幅広い業種の銘柄が買われた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は７９・１８ポイント高の２万５８８８・８４だった。ナスダックにはこの日、実業家のイーロン・