阪神競馬場がある兵庫県宝塚市の日曜（14日）の予報は晴れ後曇り、降水確率は30％。最高気温は30度に迫る。昨年の宝塚記念はやや重だった。今年は良馬場で行われる見込み。先週が開幕週、芝はある程度速い時計が出ていた。まだ馬場は良好な状態。やはり時計の裏付けは必要となる。