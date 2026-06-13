ドイツ・フランクフルトで、航空機の前輪部分が壊れ、機体が突然地面に叩き付けられる事故が起きた。当時、機体は出発準備中で、作業員が乗った作業台も落下に巻き込まれていた。機内にいた乗務員らが負傷し、治療を受けたという。前輪の主脚壊れ…ドイツ・フランクフルト空港で4日、出発を待つ航空機に目を疑う事故が起きた。突然、機体が地面に叩き付けられた。前輪の主脚が壊れたのだ。乗客は搭乗前…乗務員ら数人が負傷機体が