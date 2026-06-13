オリエンタルラジオ藤森慎吾（43）がこのほど、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー「ガールオアレディ3」（14日放送開始。日曜午後9時）取材会にアンミカ（54）、若槻千夏（42）、平祐奈（27）と出席した。「恋愛のきっかけは外面？内面？」と問われた藤森は「外見からで中身を知るのが一番」とし、その理由を「判断材料が外見しかないからね。妻も外見が大好きで、それで中身を知って、もっと大好きになった」とアピールし