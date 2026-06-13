試合中に3分間の休憩時間が与えられる今までにないルールとなっている「ハイドレーションブレイク」(C)Getty Images現地時間6月11日、メキシコのアステカスタジアムで行われたメキシコ代表と南アフリカ代表の試合で北中米ワールドカップ（W杯）が開幕した。史上最多48か国が参戦する激闘の日々がついに始まった。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る今大会も開幕前から様々なト