◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人は新人の竹丸が１２奪三振。１０三振を奪った５月３１日の日本ハム戦に続き、２試合連続で３度目の１０奪三振以上をマークした。チームの新人で２ケタ奪三振を３度以上は、０３年に６度の木佐貫洋、１３年に４度の菅野智之に次ぎ、９９年に３度の上原浩治と並んで４人目。２試合以上続けたのは、３６年秋に２試合連続の沢村栄治（１４、１０三