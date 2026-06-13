３月にメンバー７人の“完全体”でカムバックを果たし、世界ツアー中の「ＢＴＳ」の１２日に行われた韓国・釜山公演の開始が大幅に遅れ、所属事務所「ＨＹＢＥ」が謝罪した。当初、この日のコンサートは午後７時に始まる予定だったが、観客が全員入場できず、予定時間より１時間１５分遅い８時１５分に始まった。ＨＹＢＥはＢＴＳ公式Ｘに「【お知らせ】６月１２日開催「ＢＴＳＷＯＲＬＤＴＯＵＲ‘ＡＲＩＲＡＮＧ’