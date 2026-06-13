アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意の覚書をめぐり、仲介国のパキスタンは「最終的な合意文書がまとまった」と表明しました。パキスタンのシャリフ首相は12日、アメリカとイランの覚書をめぐり、「最終的な合意文書がまとまった」と表明。「和平はこれまでにないほど近づいている」と強調しました。パキスタンメディアは、署名式が14日にスイスのジュネーブで行われると伝えています。一方、アメリカ政府高官は「ゴールライン