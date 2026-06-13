◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武３―０巨人（１２日・ベルーナドーム）これぞエースの背中だ。西武・高橋光成投手（２９）は７回を投げ毎回の１０三振を奪い、巨人打線をわずか１安打無失点に抑えリーグトップに並ぶ７勝目。チームを今季３度目の６連勝に導き、ソフトバンクを抜いて交流戦首位に浮上させた。右腕は「良かった。まだまだ状態は上がってくると思うし、成長できると思う。もっとレベルアップできる」とさら