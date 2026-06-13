三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第67回では、大株主の権限について解説する。「私は…神になりたいんだよ」アパレル企業T-BOXの買収を目指す大手商社・一ツ橋商事の井川泰子は、T-BOXを創業期から支える投資家で、今もT-BOXの大株主である塚原為ノ介のもとを訪れる。大金持ちの塚原は「時間がもった