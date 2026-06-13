「赤ちゃんがすぐ寝る音楽」を開発した千葉音声研究所の村岡睦稔さん＝5日、千葉市千葉音声研究所（千葉市）が「赤ちゃんがすぐ寝る音楽」をホームページで無料公開している。代表理事の村岡睦稔さん（45）の「育児に悩む親の助けになりたい」との思いから開発された。利用者からは「即寝だった！」「ギャン泣きの子が泣きやんだ」などの声が多数寄せられ、評判は上々だ。波打ち際にいるかのような静かなノイズ音とオルゴール