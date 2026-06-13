イーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙開発企業「スペースX」が上場し、初値は公開価格を11%上回る150ドルとなりました。記者「タイムズスクエアの広告が一面、スペースXで埋め尽くされています」スペースXイーロン・マスク CEO「スペースXはすべての人を月・火星、さらに、その向こうへ連れて行きたいと考えています」ナスダック市場に上場したスペースX株の初値は150ドル＝およそ2万4000円と、公開価格の135ドルを11%