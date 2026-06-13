ハロー！プロジェクトのアイドルグループ、つばきファクトリーの豫風瑠乃（18）が12日、都内で初写真集「RUNO」取材会を行った。グループの大ファンの女優松岡茉優（31）がプロデュース。「松岡さんから直々に『瑠乃ちゃんの世界観を写真集に収めたい』と言ってくださった」と熱いオファーがあったと明かし、「プライベートでもご飯に連れて行ってくださったりしていたので、安心感を超えて幸せ空間で撮影できた」と喜んでいた。