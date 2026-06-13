【イスタンブール共同】イランのアラグチ外相は12日、国営テレビの番組に出演し「われわれが戦場の真の勝者だ」と主張した。米国との覚書締結は「勝利を揺るぎないものにする。戦争を終結させるのは自然のことだ」と訴えた。