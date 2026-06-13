宮城県南三陸町周辺で放鳥されるニホンイヌワシ＝5日（南三陸地域イヌワシ生息環境再生プロジェクト協議会提供）空の王者、再び羽ばたけ―。国の天然記念物で絶滅危惧種のニホンイヌワシが、6月中旬にも宮城県南三陸町周辺で放鳥される。かつて日本有数の生息地だった地域で、動物園で飼育されたひなを野生復帰させる全国初の取り組み。関係者は「イヌワシと出合える町を未来に残したい」と意気込む。野生復帰に向けたプロジェ