故勝新太郎さんの妻で、映画やドラマ、バラエティー番組で親しまれた女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが9日午後3時52分、肺炎のため東京都内の介護施設で死去した。86歳。京都市出身。勝プロダクションの倒産、勝さんの薬物逮捕と波瀾（はらん）万丈だった人生。「もう一度生まれ変わっても勝新太郎と結婚したい」というほど愛した夫の元へ、静かに旅立った。太陽のようにお茶の間を